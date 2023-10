​La pizzeria meno cara di Milano: «Pizza con bibita, dolce e caffè a 12 euro. Ecco come teniamo i prezzi bassi»

di Redazione web

Andare a mangiare fuori in tempi di inflazione e caro prezzi e non spendere troppo sembra impossibile. Eppure si può ancora spendere 12 euro per una Margherita, una coca cola, un dolce e un caffè. Coperto compreso. Accade nella «pizzeria meno cara di Milano», secondo il Corriere della Sera. I titolari, i fratelli Alterani, spiegano, che il motivo è semplice: a "Pizza e mozzarella", si scelgono «ricette semplici e zero marketing». Come si può fare? «Abbiamo meno margine di guadagno ma recuperiamo facendo tanti coperti. Compriamo dai produttori».

I fratelli Alterani parlano della loro attività

Enrico Alterani, titolare del marchio insieme al fratello Antonio, vive a Milano dal 2000 ma è campano, è nato ad Aversa, in provincia di Caserta: «La pizza, che è anche patrimonio Unesco da salvaguardare, è sempre stata un piatto popolare, mentre adesso per molti è diventata quasi un lusso: da qui l’idea di aprire un locale dedicato alla pizza napoletana tradizionale ma con prezzi accessibili a tutti», ha spiegato il titolare, come rivela il quotidiano milanese.

Nel 2017 è nato il primo locale «Pizza e Mozzarella» a Settimo Milanese: «Il successo è stato immediato, abbiamo fatto fin da subito numeri impressionati: la risposta da parte del pubblico è andata oltre le nostre aspettative». Poi nel 2020, dopo il primo lockdown, è stato inaugurato un secondo locale. «Fra tutti i punti vendita abbiamo circa 120 dipendenti».

La gestione del business secondo i titolari

«Io e mio fratello – spiega Alterani – non siamo imprenditori improvvisati, conosciamo bene il settore: da oltre vent’anni lavoriamo nel mondo del catering e della ristorazione. Abbiamo studiato un format che potesse funzionare».

Il titolare ha, infine, aggiunto: «Siamo in controtendenza: abbiamo studiato un menu che neanche se vuoi puoi spendere tanto». Anche se, a causa dell’inflazione, c’è stato «a malincuore» un ritocchino al prezzo della Margherita: «Prima costava 4 euro, adesso 5: dopo la guerra in Ucraina è aumentato tutto, dalla luce al gas alle materie prime come farina e olio».

