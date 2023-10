Cento pecore in bilico sullo strapiombo, noleggia un elicottero per salvarle: «Perderò i soldi dell'intera stagione, ma la loro vita vale di più»

di Redazione web

In missione per salvare le sue pecore. Stefano Villani, allevatore di 32 anni, è disperato ma non si abbatte. Il suo gregge di cento pecore è scappato su una placca rocciosa, spaventato da un lupo. Adesso gli ovini si trovano in bilico su uno strapiombo. Molti sono già morti, precipitati nel dirupo. Il 32enne vuole provare a salvare quelle che restano. E per farlo ha noleggiato un elicottero. «Anche una sola pecora vale più di qualsiasi profitto», ha detto

Pecore in fuga, noleggia un elicottero

Le pecore da diversi giorni su uno sperone roccioso a strapiombo, in territorio comunale di Val Masino (Sondrio), essendo evase dal pascolo dove le aveva portate Stefano Villani, 32 anni, allevatore del posto premiato di recente da Coldiretti per l'Oscar Green.

L'uomo, nei giorni scorsi, aveva chiesto aiuto ai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio per riportarle a valle.

A questo punto, con il passare dei giorni, Villani a cui il gregge evidentemente è sfuggito di controllo, dall'alpeggio avuto in gestione questa estate, ha deciso di chiedere l'intervento di un elicottero a noleggio di una ditta privata per cercare di riportare al sicuro gli ovini, ora in pericolo.

«Con i costi del noleggio dell’elicottero se ne andrà il guadagno di un’intera stagione. Ma non importa, sono i miei animali, non sono numeri. Anche una sola pecora salvata per me vale più di qualsiasi profitto», ha detto al Corriere.

