Doppia rissa nel sabato notte, due ragazzi feriti in codice giallo: paura in città

Poco dopo le 3 in Piazza Vittoria, nel centro storico della città di Pavia, una ragazza di 24 anni è stata soccorsa dagli operatori del 118 dopo essere rimasta contusa in una rissa: è stata trasportata al Policlinico in codice giallo. Poco prima delle 5 del mattino nel quartiere Vallone, in periferia, all'uscita da una discoteca è rimasto ferito un ragazzo di 19 anni, aggredito in circostanze ancora da chiarire: anche lui è stato giudicato in codice giallo e portato in ambulanza al San Matteo. In entrambi i casi le forze dell'ordine hanno avviato accertamenti per ricostruire i fatti e identificare eventuali responsabili.

