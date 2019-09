Nega l'affitto a ragazza perché meridionale, la signora Patrizia si pente: «Non sono razzista, ho chiesto scusa ma non mi ha risposto»

Venerdì 13 Settembre 2019, 21:02

La donna che ha negato l'affitto di una casa nel milanese a una ragazza foggiana, Deborah Prencipe, ha affidato la sua risposta a La Zanzara su Radio24. «- ha detto la signora Patrizia durante la trasmissione di Giuseppe Cruciani -, non sono di nessuno, mi ha fatto talmente sbroccare che non so neanche io perché mi è partito di dirle così. Ho anche parenti meridionali, non so come mi è uscito,».La donna ha detto di aver cambiato idea sull'affitto perché ha deciso piuttosto di vendere la casa: «», ha sottolineato dicendosi disposta a ripensarci e ad affittarle l'appartamento. «Ma lei non mi ha più risposto - ha concluso - Le ho perfino chiesto di incontrarci, sono disposta a chiedere scusa».