Milano, torna l'acqua nei canali e in Darsena

A Milano torna l’acqua nei Navigli e nella Darsena.

«Ma non saranno sottratte risorse idriche al lago Maggiore» il cui livello è drammaticamente sotto la media, assicura il Consorzio Est Ticino Villoresi, con la siccità che morde. L’acqua non raggiungerà subito Milano, infatti, si procederà per gradi e per vedere lo specchio della Darsena riempirsi saranno necessari alcuni giorni, «anche per consentire la rimozione dello sbarramento di bacinizzazione della Darsena, vicino a San Cristoforo, e la pulizia del canale dai rifiuti accumulati nei mesi», aggiungono dal Consorzio.

Le coltivazioni, in questi giorni, non riceveranno ancora l’acqua dal Villoresi e dal Naviglio Grande, perché «l’avvio ufficiale della stagione irrigua verrà deciso anche in base agli esiti della riunione del tavolo regionale per l’emergenza idrica», che si svolgerà a Palazzo Lombardia giovedì.

NAVIGLIO E SICCITÀ

Potrebbe sembrare un paradosso, visto l’allarme siccità già scattato da oltre un mese, che preoccupa in vista dell’estate, ma il Consorzio ha spiegato che «la reimmissione non toglierà risorse idriche al lago Maggiore», perché «avverrà grazie all’acqua già derivata per garantire il funzionamento della centrale termoelettrica di Turbigo (strategica per la rete elettrica nazionale, che raffredda gli impianti grazie al Naviglio Grande)». Acqua che attualmente finisce nel Ticino.

MANUTENZIONE

Come ogni anno la secca invernale ha permesso di sistemare i tratti di canali danneggiati dal trascorrere del tempo e dalle condizioni climatiche. Si tratta di costanti attività di manutenzione: lungo il Naviglio Grande, per esempio, sono state completate le opere tra Turbigo e Abbiategrasso, compreso il pontile di Cuggiono. La prossima settimana verranno effettuate le ultime finiture lungo le murature di sponda tra Abbiategrasso e Milano, così come il completamento delle attività sul Naviglio Pavese a Casarile. Inoltre, sempre in questi giorni, è stato ultimato anche il restauro dell’antico lavatoio di Busto Garolfo sul Canale Villoresi con la posa delle beole grigie decise dalla Soprintendenza.

