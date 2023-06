Milano, supermarket di armi da guerra e fiumi di cocaina: 30 arresti

di Simona Romanò

Fiumi di droga dal Sudamerica, tanto hascisc quanto cocaina del valore di 33 milioni di euro, destinati alle piazze di spaccio di Milano, soprattutto Quarto Oggiaro, e a quelle di Monza e di Cinisello Balsamo. E il market delle armi, anche da guerra, acquistate dall’ergastolano con la propria base a Monza, che approfittava dei permessi premio per fare gli affari illeciti. I militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Monza Brianza - che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Milano su richiesta della Dda - hanno arrestato 30 persone (26 italiani e 4 marocchini) alle quali sono contestate 221 capi d’imputazione. Le manette sono scattate da Milano a Monza, da Reggio Calabria a Catanzaro, a Udine. È stata colpita anche la nota famiglia di ‘ndrangheta dei Bellocco, originaria di Rosarno, da tempo in Lombardia.

L’inchiesta ha ricostruito un traffico di stupefacenti da tre tonnellate di hascisc (del valore alla vendita di circa 12 milioni di euro) e 374 chili di cocaina (da circa 11 milioni).

La svolta nel febbraio 2021, in piena pandemia, quando i carabinieri hanno seguito alcuni indagati in un viaggio di “lavoro”, in auto, in Spagna, per acquistare coca. Poi, i militari hanno acquisito le chat dei trafficanti, sulla piattaforma Sky-Ecc con telefonini criptati. Parallelamente al business della droga, i carabinieri hanno scoperto il traffico di armi da fuoco comuni e da guerra (fucili di assalto, pistole Beretta, bazooka, bombe a mano): il fornitore era un pregiudicato di Monza condannato all’ergastolo per omicidio ed associazione mafiosa.

