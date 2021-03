Milano in zona arancione, ma la metro è sempre piena: «Si viaggia stretti come sardine» FOTO

Mentre la Lombardia è in zona arancione, con diverse zone e comuni in "arancione rafforzato" per via del proliferare delle varianti del Covid più contagiose, nella metro di Milano si continua a viaggiare stretti come sardine. Un paradosso che va avanti da mesi: già all'inizio della seconda ondata, lo scorso ottobre, in tanti si erano chiesti se fosse il caso di ricorrere a lockdown e scuole chiuse se sui mezzi pubblici si continuava poi a viaggiare senza alcun distanziamento sociale.

E anche adesso (la foto che vi mostriamo è di oggi) non sembra essere cambiato molto: siamo a Milano, linea gialla, fermata Corvetta. La denuncia arriva da una nostra lettrice, secondo cui le corse della metropolitana, anziché aumentare, sembrano addirittura diminuite. E allora, a più di un anno dall'inizio della pandemia (e a pochi giorni dal primo anniversario del lockdown di marzo), com'è possibile che sui trasporti si sia fatto così poco?

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 10:11

