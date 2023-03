Milano, caos all'ufficio immigrazione di via Cagni: code, feriti e tensione

di Simona Romanò

È stato un gruppo di nordafricani a cercare di sfondare il cordone della polizia per tentare di guadagnarsi un posto, eludere la fila per riuscire ad essere tra coloro che potevano depositare i documenti per il permesso di soggiorno o di richiesta di asilo politico. I giovani migranti sono stati respinti dagli agenti in tenuta antisommossa, ma nella calca quattro di loro sono rimasti feriti in modo non grave, due quali sono stati trasportati al Niguarda. È il bilancio di un’altra nottata difficile, di ressa – almeno 500 gli stranieri accalcati - e di tensioni fuori dalla sede distaccata dell’Ufficio stranieri della questura in via Cagni, zona Bicocca.

NUOVE REGOLE

Quella tra lunedì e martedì era la prima notte d’esordio del nuovo sistema di accesso alla struttura deciso dalla questura, con l’ufficio che apre una volta ogni due settimane e non più la domenica, ma il lunedì sera per essere ricevuti il martedì mattina. Gli accessi disponibili prima erano 130 la settimana, ora sono 260 ogni quindici giorni, quindi di fatto il numero non è aumentato ma «spalmato sulle due settimane successive in modo tale da decomprimere la pressione su via Cagni», dicono dalla questura.

DISORDINI

Tuttavia, nonostante le nuove regole, si sono ripetuti ancora i disordini. Lunedì sera erano circa 500 i migranti presenti e 300, quindi, qualcuno in più del numero previsto, coloro che sono stati fatti accedere alla struttura. I problemi sono sorti intorno all’1.20 della notte quando, secondo quanto ricostruito dalla polizia, un nutrito gruppo di egiziani ha deciso di fare pressione sulle transenne, rovesciandole, per dirigersi verso l’ingresso. Sarebbe stato in quel momento che alcuni stranieri sono stati travolti, rischiando poi di essere schiacciati. Gli agenti hanno contenuto la folla con gli scudi facendo arretrare i più esagitati verso il parco.

FERITI

Quattro i migranti rimasti a terra feriti, di 26, 28, 40 e 44 anni: due sono stati medicati sul posto dal 118, il 26enne è stato portato in codice giallo all’ospedale per una ferita alla testa e 44enne in codice verde per un trauma da caduta.

