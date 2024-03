Milano capitale dei taglialegna sportivi: l'evento a City Life

I grattacieli di CityLife sullo sfondo, il MiCo Convention Center attrezzato a location d’eccezione e i migliori atleti di taglio e segatura della legna riuniti per una competizione estrema che coniuga velocità, potenza e precisione: è questo che attende Milano sabato 25 maggio, quando nella capitale della moda e del design andrà in scena il prossimo appuntamento dello STIHL TIMBERSPORTS World Trophy, l’evento internazionale dedicato al taglio della legna sportivo.



All’edizione 2024 del World Trophy, una delle gare del circuito STIHL TIMBERSPORTS® - nato a metà negli anni ‘80 negli Stati Uniti e sbarcato in Europa nel 2001 - parteciperanno i 16 atleti internazionali più quotati, impegnati in un format ad eliminazione diretta in cui i concorrenti si sfideranno a coppie. Per ogni round, il più veloce a completare una serie di quattro discipline back-to-back (Stock Saw, Underhand Chop, Single Buck e Standing Block Chop) passerà al turno successivo, per arrivare a giocarsi il titolo di TIMBERSPORTS® World Trophy® Champion in una finale imperdibile.



Si anticipa una gara ad alta tensione: a correre per il titolo ci saranno infatti i migliori 10 atleti europei - vincitori dei rispettivi campionati nazionali, tenuti l’anno scorso - accompagnati dai rappresentanti di Australia, Nuova Zelanda, Canada e USA.

Il 25 maggio, ad aprire la manifestazione sarà il Rookie World Championship 2024, in programma alle ore 14:30. I 12 giovani talenti “under 25” più promettenti si sfideranno in una competizione di tre turni su cinque discipline: Underhand Chop, Stock Saw, Standing Block Chop, Single Buck e Springboard. Alle 18 sarà poi il turno del World Trophy, evento patrocinato tra l'altro da Regione Lombardia.



L’ultima città europea ad accogliere il World Trophy è stata Rotterdam, nel 2023, dove il neozelandese Jack Jordan ha difeso il titolo conquistato l’anno precedente, battendo in una finale mozzafiato il polacco Michał Dubick. Anche in quel caso, ad ospitare l’evento è stata una location suggestiva, affacciata sul mare: il porto di Rotterdam, gremito da centinaia di fan.



I biglietti per assistere al TIMBERSPORTS® World Trophy® 2024 a Milano sono già disponibili su Ticketone.

