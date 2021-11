Milano, schianto mortale tra scooter e auto: morto un 49enne, ferita la figlia di 15 anni

Incidente mortale per un uomo di 49 anni coinvolto nello schianto tra lo scooter su cui era a bordo e un'auto. Il tragico schianto è avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 16.30, in via Antonio Cechov, zona Uruguay, a Milano. Secondo le prime indicazioni, la vittima è andata subito in arresto cardiaco e, una volta trasportato all'ospedale San Carlo, sono state vane le manovre rianimatorie effettuate per 50 minuti.

Ferita in modo grave anche la figlia dell'uomo, una ragazza di 15 anni che viaggiava come passeggera sullo scooter: per lei, trauma cranico e ferite a braccia e gambe. Trasportata d'urgenza al Niguarda, sembra essere fuori pericolo.

In corso la ricostruzione delle dinamiche dell'incidente da parte delle forze dell'ordine.

