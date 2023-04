Milano, inciampa e imbratta di sangue l'installazione di Leandro Erlich a palazzo Reale

di Redazione web

L'opera di Leandro Erlich scenario di un incidente. Nel pomeriggio di oggi 28 aprile, un uomo di mezza età inciampa e imbratta di sangue l'opera dell'artista argentino in esposizione al Palazzo Reale di Milano. La grande installazione, "Oltre la soglia", per la prima volta in Europa, era stata inaugurata pochi giorni fa.

La mostra, aperta al pubblico dal 22 aprile al 4 ottobre 2023 e promossa dal Comune di Milano-Cultura, attira ogni giorno migliaia di visitatori da ogni parte del mondo.

L'uomo, ferito lievemente, è stato soccorso immediatamente. L'opera è stata ripulita dallo staff del Museo.

