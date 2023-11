Milano Rogeredo, il maxi blitz per la droga: in elicottero sui binari

di Marta Goggi

Un nuovo attacco alla piazza della droga a cielo aperto di Milano Rogoredo. Numerosi gli spacciatori fermati oggi pomeriggio dalla Polizia di Stato nel corso di un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio predisposto dal Questore di Milano, Giuseppe Petronzi, nell'area compresa tra le stazioni ferroviarie di Rogoredo e di San Donato Milanese.

L'operazione

L'intervento dei poliziotti, che, d'intesa con FS Security, si sono mossi in sicurezza sui binari in un lasso di tempo privo di circolazione ferroviaria, ha portato a bloccare numerose decine di persone che affollavano l'area e sulle quali sono ora in corso accertamenti. La zona interessata all'intervento della Polizia di Stato è quella compresa tra le stazioni ferroviarie di Rogoredo e di San Donato Milanese e tra via Orwell e via San Dionigi.

