Milano, ragazzina 16enne denuncia: «Stuprata da un ragazzo conosciuto in un locale». Trovata in stato confusionale

Iniziano ad emergere i primi particolari sul terribile presunto caso di violenza sessuale in centro a Milano, denunciato da una ragazzina di appena 16 anni. La giovane stamattina intorno alle 7.30 ha dato l'allarme a una pattuglia della Volante, nella centralissima piazza Castello: secondo il suo racconto, sarebbe stato un ragazzo incontrato in un locale durante la notte a cercare di abusare di lei.

La ragazza è stata sentita dagli agenti della Questura dopo essere stata visitata alla clinica Mangiagalli nel capoluogo lombardo. Secondo quanto si è saputo, la sedicenne, è riuscita a divincolarsi e l'aggressore ha desistito dalla violenza, allontanandosi. La ragazza, quando è stata soccorsa dai poliziotti, era in stato confusionale e avrebbe a fatica ricostruito le ore precedenti mentre gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona, anche per capire se i fatti siano accaduti in piazza Castello, dove non è ancora chiaro quanto la giovane sia rimasta prima di riprendersi e dare l'allarme.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Agosto 2022, 19:29

