Milano, nei pacchi per i profughi ucraini la lettera dei bimbi: «Ce la farete, ve lo dico con tutto il cuore»

«Farete finire la guerra perché ve lo dico con tutto il mio cuore che vincerete sempre voi». Non hanno dubbi i piccoli milanesi perché sanno che alla fine «i cattivi perdono sempre». Un messaggio di speranza e coraggio, è stato inviato dai bambini ai profughi ucraini, infilato tra pannolini, cibo e vestiti negli scatolini e trovato dai volontari della Chiesa Parrocchiale dei Santi Giacomo e Giovanni di via Meda 50 a Milano. Un foglio di quadernone scritto in stampatello e firmato da cinque bambini che è fotografato e postato sui social da uno dei volontari impegnati a smistare i pacchi diretti ai profughi ucraini.

Nella lettera cuori, affetto e la voglia di infondere forza a chi sta vivendo l’incubo della guerra. «So che tutti voi ce la farete, siete più forti di loro. Farete finire la guerra perché i buoni vincono sempre e invece i cattivi perdono sempre. Farete finire la guerra perché ve lo dico con tutto il mio cuore che vincerete sempre voi, vi vogliamo bene» si legge nel messaggio che ha commosso ed emozionato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Marzo 2022, 20:33

