Milano, per i trans sugli abbonamenti il «nome d'arte» anzichè quello di nascita

Permettere alle persone transgender di utilizzare il loro nome di elezione sulle tessere dell'abbonamento Atm che permette di viaggiare sui mezzi pubblici. Ovvero il nome scelto per la nuova vita e non quello all’anagrafe. La proposta è arrivata a Palazzo Marino attraverso Michele Albiani, consigliere comunale in quota al Pd.

Dopo Ravenna e Bologna – le prime due città in Italia dove viene permesso – anche Milano ci pensa. «Cercherò di capire qual è il percorso migliore per raggiungere l’obiettivo e poi porterò la proposta nelle commissioni Mobilità e Pari Opportunità», ha spiegato Albiani.

PRECEDENTI Atm potrebbe ad aprirsi su questo fronte dopo Start Romagna, l’azienda del trasporto pubblico di Ravenna ha già preso posizione nei giorni scorsi e ha permesso a a Greta, studentessa ravennate transgender, di utilizzare il nome che si è scelte anziché quello anagrafico.

