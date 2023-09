Elezioni suppletive a Monza, la sfida è tra Cappato e Galliani

La sfida è partita. Ieri Marco Cappato per il di centrosinistra e Adriano Galliani per il centrodestra hanno presentato in Tribunale la documentazione necessaria per l’ammissione della propria candidatura alle elezioni suppletive a Monza del 22/23 ottobre al seggio del Senato rimasto vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi. Marco Cappato, ex radicale e attivista, tesoriere dell’associazione Coscioni, ha incassato il via libera di tutta la sinistra e del centrosinistra (Pd, Azione, Possibile, Più Europa, Radicali Italiani, Verdi e Sinistra Italiana, Libdem, Socialisti e Volt) e il sostegno del M5S. «Ce la possiamo sicuramente giocare», ha dichiarato. «Non è scontato che ci sia stata la convergenza di forze politiche spesso divise su come allearsi».