Marco Valtolina colleziona album e figurine: «L'album Calciatori 1961 è il più caro. La figurina del Feroce Saladino la più rara»

Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha aperto una bustina di figurine, incollandole poi sull’album. La tecnologia ha preso il sopravvento ma le figurine sono ancora un passatempo per le nuove generazioni e per quelle meno giovani.

Marco Maria Valtolina, 68 anni, milanese, ha deciso di realizzare un’enciclopedia, catalogando tutti gli album di figurine pubblicati dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.

Valtolina, come nasce la sua passione?

«Sono un collezionista di fumetti ma ho amato anche le figurine. Negli anni ’80, ne ho ritrovato uno della mia infanzia. Mi è venuta la voglia di completare le raccolte che non ero riuscito a concludere da ragazzo. Così ho cominciato a cercare, scoprendo un mondo favoloso che poi, grazie a Mencaroni Editore, ho potuto condividere con tutti i collezionisti di figurine».

Ormai ha pubblicato tanti volumi, dividendo le figurine per anno. Una sorta di enciclopedia degli album?

«Con l’editore siamo partiti dagli album del dopoguerra fino al 1973, anno in cui la coccoina, la colla che si usava per attaccare le figurine agli album, è stata sostituita dalle figurine autoadesive. Poi ci siamo focalizzati sulle nuove uscite, dal 1973 in poi, arrivando sino al 2005 e contiamo di arrivare sino ai giorni nostri. Si scoprono sempre nuove chicche».

Quali sono gli album con più valore mai pubblicati?

«Come costo, gli album Calciatori della Panini sono i più ricercati e i più quotati. Una prima edizione del primo Calciatori, 1961-62, raggiunge tranquillamente i quattromila euro, ancor di più se venduta all’estero. Ci sono poi quelli che magari valgono meno ma sono più difficili da trovare».

Per esempio?

«Sono tanti. I concorsi a premi anteguerra come Topolino o I quattro moschettieri sono difficili da trovare completi, per via delle figurine rare come Donna Fatale e il celebre Feroce Saladino. Anche gli album della Mira anni ’50 ma ci sono pure raccolte recenti decisamente rare. Penso a JoJo’s, raccolta della Panini del 1996. Era legata a dei 3D ed è rara anche se poi non interessa come i Calciatori Panini».

E ci sono stati album particolari?

«Certamente. Nel 1984 la Edis ha pubblicato un album di figurine dal titolo Droga. Era una serie di consigli su come non cadere nel vizio della droga. Nel 1951, nel bel mezzo della Guerra di Corea, è stato realizzato una sorta di reportage in figurine della guerra stessa. Negli anni ’90, la Merlin edita Desert Storm, con figurine inerenti la Guerra nel Golfo».

C’è un album al quale è legato?

«La Storia degli Indiani della Mira, del 1964. Da piccolo non sono riuscito a finirlo, ci sono riuscito da grande». Che futuro hanno le figurine? «Noi vivevamo le raccolte per settimane, ora si brucia tutti in pochi giorni ma i Calciatori hanno sempre lo stesso fascino».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Novembre 2021, 06:00

