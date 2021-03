​Milano, una mamma di 41 anni ha ucciso la figlia di 2 anni. E poi, ha tentato il suicidio. L'allarme è stato dato dai soccorritori del 118 che sono intervenuti sul posto insieme ai carabinieri. Al momento non sono noti altri particolari. Dopo l'uccisione della bambina la donna si è autoinferta delle ferite, ma non gravi. È stata ricoverata in codice giallo all'ospedale di Magenta (Milano).

