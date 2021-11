Milano, lite in strada: italiano spara e ferisce un romeno, arrestato

Milano, lite in strada: un italiano di 54 anni ha sparato e ferito un 38enne romeno. È accaduto nella notte tra sabato e domenica a Rho.

La lite sarebbe nata per futili motivi in un bar e, dopo un breve alterco in strada, il 54enne era andato a casa per prendere la sua pistola, illegalmente detenuta, e sparare due colpi contro il 38enne. Il romeno è stato raggiunto da un colpo alla coscia sinistra ed è stato ricoverato all'ospedale San Carlo di Milano.

Il 54enne, dopo il ferimento del rivale, era fuggito e aveva gettato la pistola nel fiume Olona. L'uomo, residente a Pero, è stato fermato e portato a San Vittore. Ora è accusato di tentato omicidio e porto illecito di arma comune da sparo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Novembre 2021, 14:59

