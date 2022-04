Orgoglio Milano, Politecnico nella top ten degli atenei del mondo per il Design

Classifica degli atenei migliori al mondo, è orgoglio Milano e orgoglio Belpaese. Il Politecnico è tra le prime cinque università al mondo nel Design. La Bocconi scala un gradino e si piazza sesta. Senza dimenticare la regina, la Sapienza di Roma che si conferma eccellenza nelle lettere classiche per la terza volta in quattro anni: migliore al mondo per gli Studi Classici & Storia Antica e la decima al mondo per Archeologia, mentre la Normale di Pisa scavalca la Sorbonne di Parigi. Sono i risultati del QS World University Rankings by subject, classifica per materia che fornisce un’analisi comparativa indipendente delle prestazioni di 15.200 programmi di 1543 università del mondo. Il ranking, che vede primeggiare le università americane, utilizza criteri come la reputazione accademica e quella tra le aziende e le citazioni negli studi. Milano fa un’ottima figura. Il Politecnico è l’altro ateneo italiano (oltre alla Sapienza) con due dipartimenti tra i primi dieci al mondo: Design (quinto) e Architettura (decimo). L’ateneo negli ultimi 6 anni ha scalato 11 posizioni (dal 24 posto del 2016). In Architettura e Design ha guadagnato 5 posizioni: dai posti 15 e 10 del 2016 ai posti 10 e 5 del 2021, confermati anche dalla nuova classifica. Per il confronto con il 2021, nella macrocategoria Ingegneria ha guadagnato posizioni significative in ingegneria chimica (+7 posizioni), civile (+2), meccanica (+2), elettrica ed elettronica (+3), ingegneria dei materiali (+21) e ambientale (+8). «Un risultato di cui siamo orgogliosi», commenta il rettore Ferruccio Resta. «Non solo per le riconferme di architettura e design, eccellenze mondiali, ma soprattutto a fronte delle posizioni scalate nell’ingegneria, contesto altamente competitivo e di più difficile posizionamento per gli atenei italiani. Non una piacevole sorpresa, piuttosto il meritato riconoscimento del valore delle politiche attivate in questi ultimi anni». Tra le top 50 al mondo, si classificano anche la Bocconi e l’Università Statale. Quest’ultima è prima in Italia per Life sciences and Medicine (97ma al mondo). Nella categoria Arts and Humanities è primo in Italia per Filosofia; prima in Italia in Pharmacy and Pharmacology (34ma al mondo) e in Medicina e Chirurgia (81ma al mondo), e seconda per quanto riguarda Veterinaria (48ma a livello mondiale). E per lo Sport and related subjects, con una collocazione a 101-130. Soddisfazione soprtattutto per lo sport da parte della pro rettrice Maria Pia Abbracchio: «Riflette i forti investimenti culturali fatti in questo ambito negli ultimi anni». A livello internazionale, inarrivabili le università Usa: in testa in 28 delle 51 materie classificate. Harvard e il MIT di Boston rimangono gli atenei con le migliori prestazioni, primi in 12 materie.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Aprile 2022, 06:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA