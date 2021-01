Milano, il cartello choc sulla porta del negozio: «L'unica "speranza" è che muoia Conte»

«L'unica "speranza" è che muoia Conte». Così recita un foglio affisso sulla porta di un negozio d'abbigliamento in provincia di Milano. Una foto che ha fatto il giro dell'Italia e scatenato un vero e proprio caso.

A pubblicarla, sui social, anche Selvaggia Lucarelli, che ha postato la foto questa mattina. Lo scatto è stato realizzato nei giorni scorsi, davanti ad un noto negozio di abbigliamento di Cernusco sul Naviglio. La frase ad effetto tira in ballo non solo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, augurandogli la morte, ma anche il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Il post ha inevitabilmente diviso gli utenti sui social. C'è chi condanna senza se e senza ma una frase in cui si augura la morte a qualcun altro, ma anche chi invita a riflettere più a freddo: «È una frase da condannare assolutamente. Però mettiamoci nei loro panni. Un anno terribile, non solo per la pandemia, ma anche per questioni economiche, per la scuola, per la socialità, per la stessa democrazia, violata a più per salvarci dalla pandemia».

