Milano capitale degli stagisti: 73mila giovani in cerca di un contratto dopo mesi di lavoro gratuito

Mercoledì 26 Giugno 2019, 12:57

Nel capoluogo lombardo sono presenti circa 73mila stagisti alla ricerca di un lavoro. Si tratta per lo più di giovani e giovanissimi, in cerca di un lavoro, di un, a seguito del periodo di prova lavorativo che stanno affrontando.Gli stage in questione sono spesso impieghi a tutti gli effetti, i ragazzi sono chiamati a svolgere lavori full time per "imparare il mestiere", i tutto con un piccolo rimborso spese o nel più comune dei casi a titolo completamente gratuito. Questi sono i risultati dell'indagine commissionata dal Comune di Milano e realizzata dalla "Repubblica degli Stagisti" di Eleonora Voltolina. Il tirocinio formativo di per s è un buon metodo e una buona occasione, ma sempre meno aziende sono disposte ad assumere gli stagisti più meritevoli, avvalendosi del loro tempo e capacità gratuitamente per poi passare alle leve successive.La ricerca ha rilevato che nel 2017 ci sono stati 31 mila stage, divisi fra 17mila tirocini extra e 14mila curricolari, realizzati nell'ambito di piani di collocamento universitari. Il 70% ha meno di 25 anni. Per giunta l'85% degli stage è "full time". La durata varia: la maggior parte hanno una durata di 6 mesi, ma in alcuni casi si arriva anche a un anno. Il massimo del rimborso spese che viene ottenuto è di 750 euro, nei casi più fortunati.