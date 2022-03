Milano, espulsi da locali e bar: per un 21enne e un 31enne scatta il «Daspo Willy», ecco come funziona

Non potranno più entrare nei locali e nei bar della città metropolitana di Milano per due anni. Sono stai colpiti dal «Daspo Willy» e dunque banditi da tutti i locali della città e dell'hinterland milanese. A deciderlo è stato il questore di Milano dopo che entrambi sono stati arrestati lo scorso weekend in corso Como.

Questa la decisione presa nei confronti di un 21enne e un 31enne, entrambi marocchini e con diversi precedenti, che nel weekend erano finiti in manette durante un'attività di controllo notturna degli agenti. Nell'occasione, il 31enne è stato arrestato per furto aggravato, dopo che i poliziotti lo avevano bloccato mentre cercava di sottrarre un portafoglio dalla borsa di una turista giapponese.

L'uomo conta molti precedenti sul suo curriculum di reati che vanno dalla rissa alla resistenza a pubblico ufficiale. Lo scorso 15 ottobre in via Paolo Sarpi aveva rubato lo smartphone dal giaccone di un cliente in un locale e già nell'occasione era stato arrestato, venendo sottoposto all'obbligo di firma.





Il 21enne, invece, è stato tratto in arresto per rapina aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, per aver strappato una collanina d'oro a un giovane e poi per aver colpito un poliziotto con pugni, calci e il lancio di pietre, nel tentativo di evitare l'arresto. Anche lui ha precedenti di polizia, per spaccio e rapina. Il giovane malvivente lo scorso 30 ottobre, insieme a due complici aveva rapinato tre giovani in piazza XXIV Maggio, venendo arrestato e anche lui sottoposto all'obbligo di firma.

Ai due rei il questore ha vietato, per due anni, di entrare e sostare nelle vicinanze di locali notturni, discoteche, pub e bar dell'intera città metropolitana di Milano, pena l'espulsione dall'Italia.

