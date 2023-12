Ai migranti niente cure e cibo scaduto, indagini sul Cpr di via Corelli a Milano

di Redazione web

Migranti con tumore al cervello o epilettici oppure con gravi problemi psichiatrici considerati «idonei alla vita della comunità ristretta» ma in realtà non sottoposti a visita medica. Ospiti senza un supporto psicologico e psichiatrico poiché il personale «non conosce» «lingua» degli ospiti. E poi mancanza di medicinali, un presidio sanitario «gravemente deficitario» a cui si aggiungono, tra l'altro, camerate «sporche», bagni «in condizioni vergognose» e «cibo maleodorante, avariato (...) scaduto». A descrivere le condizioni del Cpr di via Corelli di Milano è la Procura nel decreto di ispezione video registrata, effettuata oggi assieme a perquisizioni e acquisizioni di documenti nella struttura che ospita stranieri senza un regolare documento di soggiorno o destinatari di un provvedimento di espulsione e in attesa di essere rimpatriati.

L'inchiesta

Struttura finita al centro di una inchiesta coordinata dai pm Giovanna Cavalleri e Paolo Storari con l'aggiunto Tiziana Siciliano, e condotta dalla Guardia di Finanza, nella quale sono indagati la società Martinina srl, con sede in provincia di Salerno, e i suoi due amministratori di fatto e di diritto Alessandro Forlenza e Consiglia Caruso. Secondo l'accusa sarebbe stata commessa una frode «nella esecuzione del contratto di appalto» con «espedienti maliziosi e ingannevoli, idonei» a farlo apparire «conforme agli obblighi assunti» per garantire una ospitalità adeguata ai migranti. In base al capo di imputazione i due avrebbero simulato, producendo documenti «contraffatti» e con firme pure di defunti, «la presenza» di servizi «pattuiti in sede contrattuale con la Prefettura (...) in realtà mai prestati o comunque prestati in maniera largamente insufficiente».

Tutto questo per aggiudicarsi una gara da quasi 4 milioni e mezzo per un anno. Come emerge dall'atto, oltre a malati gravi e ai tossicodipendenti privi o quasi di quell'assistenza («visite assolutamente carenti») che invece avrebbe dovuto essere garantita assieme alle pulizie e a cibo proveniente «da produzione biologica, Dop, Igp e tradizionale», lungo è l'elenco dei servizi assicurati alla Prefettura ma mai resi operativi.

Non è escluso che la magistratura accenda un faro anche su altri centri gestiti da Martinina srl. Sul caso si è mossa anche la politica: i parlamentari del Partito democratico Silvia Roggiani e Franco Mirabelli, annunciando una interrogazione alla Camera e al Senato rivolta al Ministro dell'Interno, chiedono la chiusura del Crp di via Corelli, mentre la senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi ribadisce che il blitz di stamane delle Fiamme Gialle conferma «le nostre preoccupazioni sulla gestione e il funzionamento del Centro» aggiungendo che i Cpr «sono vere e proprie galere e andrebbero aboliti».

