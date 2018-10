Maltempo, paura al Politecnico di Milano: i pannelli cedono, crolla parte del soffitto

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

senza tregua in tutta Italia, con danni da Nord a Sud. A, dopo il nubifragio, idi un'aula delhanno ceduto e sono, sorprendendo gli studenti che stavano seguendo una lezione. Al momento, nonostante la grande paura, non dovrebbero esserci feriti.Ilparziale deldell'aula è stato ripreso con gli smartphone dagli, intenti a seguire una lezione: l'acqua, infatti, aveva oltrepassato il soffitto e dentro l'aula, di fatto, ha iniziato a piovere. Nessuno, però, poteva immaginare che diversisarebbero crollati, in pochi istanti, proprio alle loro spalle., per tutto il pomeriggio, è stata colpita da unche ha causato la caduta di alberi in strada con cinque feriti (di cui uno grave), ma anche blackout e guasti a tram e filobus. Dopo le abbondanti precipitazioni, c'è la massima allerta per i fiumi Lambro e Seveso, che rischiano di esondare.