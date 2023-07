Luis Alberto scomparso a 20 anni, svolta nelle indagini: trovato un cadavere in un lago

di Redazione web

Svolta nelle indagini sulla scomparsa del ventenne peruviano scomparso pochi giorni fa in Lombardia. Potrebbe essere annegato in un laghetto nel parco della Cave a Milano Luis Alberto Ochoa Duenas, 20enne peruviano la cui scomparsa era stata denunciata il 14 luglio ai carabinieri.

Luis Alberto come Kata, scomparso a vent'anni: è andato al lavoro ma non è mai tornato

Nella serata di ieri, infatti, un 32enne peruviano, parente del ragazzo ha chiamato il 112 e ha raccontato ai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Porta Magenta che l'11 luglio, con il giovane era andato a fare il bagno in un laghetto che ha descritto come quello nel parco delle Cave, dove il ventenne, che non sapeva nuotare, sarebbe annegato.

Ochoa Duenas al momento dei fatti indossava dei capi di abbigliamento compatibili a quelli trovati sul cadavere affiorato dal laghetto ieri mattina. Il parente ha sostenuto di non aver raccontato l'accaduto prima perchè scosso e per timore della reazione dei familiari. Saranno ora necessarie l'autopsia e l'esame del dna per identificare il cadavere.

