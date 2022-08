Luca scomparso a Milano da 10 giorni, l'appello della famiglia: «Aiutateci a trovarlo»

Luca De Angelis è scomparso a Milano domenica 31 luglio. Di professione croupier, il 27enne è originario dell'Aquila e da giorni non sta dando più sue notizie alla famiglia. Stava tornando a casa in autobus. L'ultimo avvistamento è stato fatto alla stazione dei pullman di Lampugnano. Avrebbe dovuto prendere la coincidenza per Roma, ma non è mai salito sul pullman.

L'appello lanciato sui social

Sui social la famiglia ha diffuso un messaggio online e un recapito, nel caso qualcuno lo avesse avvistato: «Questo ragazzo si chiama Luca De Angelis, 27 anni, di professione croupier, si è smarrito a Milano il 31 luglio - si legge nella segnalazione che sta girando sui social -. Potrebbe avere la barba più lunga (rispetto a quella in foto, ndr) e trovarsi anche a Roma, dove ha degli amici. La sua famiglia non ha notizie da quella data, se lo avvistate chiamate il numero 327.5817279».

