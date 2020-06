coronavirus

Coronavirus in Italia, tutti i dati su morti e contagi

Vaccino covid 19, il clamoroso annuncio del ministro Speranza

I nuovi positivi ieri erano stati 272 e i morti 31.



Milano. Continua a essere la città metropolitana di Milano la zona più colpita dal coronavirus in Lombardia con 97 dei 210 nuovi casi registrati in tutta la regione, quasi la metà dei nuovi casi nella regione. I casi complessivi nella provincia sono 23.766 di cui 10.112 a Milano città, dove ci sono stati 38 nuovi casi. Sotto controllo la situazione nelle altre province, da Bergamo (13.766, +22) a Brescia (15.238, +21), da Cremona (6.546 +15) a Lodi (3.534, +1) a Mantova (3.402, +3)

