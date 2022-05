Incidente a Sesto San Giovanni, perde il controllo della moto e si schianta: morto un 18enne

Incidente mortale nella mattinata di oggi, giovedì 26 maggio, a Sesto San Giovanni, comune alle porte di Milano. Un ragazzo di appena 18 anni è morto dopo aver perso il controllo della sua moto in via Pasolini.

Leggi anche > Stop taser ai ghisa lombardi: «Legge incostituzionale»

Il giovane, secondo le prime indicazioni dei soccorritori, avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava pochi minuti prima delle 9. A confermare la notizia della morte è la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza che in via Pasolini ha inviato due equipaggi con automedica e ambulanza. Per il 18enne non c'è stato niente da fare: il giovane è morto sul colpo.

Sulla dinamica indaga la polizia locale insieme ai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Maggio 2022, 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA