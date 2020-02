Un uomo di 40 anni è stato trasportato in ospedale con ferite ai genitali provocate dal morso di un cane che lo ha aggredito in strada in via Venezia a Nova Milanese (Milano). Secondo quanto riferito dal 118, il 40enne è stato azzannato riportando ferite allo scroto, al pene e alla mano. L'episodio si è verificato attorno alle 14.50. A riferirlo in una nota è l'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza). Sul posto sono intervenuti i vigili urbani. Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Febbraio 2020, 18:41

