Frana sulla strada provinciale a Cadegliano, si stacca parte della collina: tre auto colpite e danneggiate

di Redazione web

Una frana è caduta stamani Cadegliano Viconago, paese dell’Alto varesotto vicino alla Svizzera. Il fatto ha riguardato alcuni metri cubi di roccia e terriccio che si sono staccati dal versante collinare morenico che contraddistingue il posto. La frana è arrivata fino alla strada, portando alla sua chiusura temporanea e colpendo e danneggiando tre auto. E solo per un evento fortunato non ci sono stati feriti.

I carabinieri sono intervenuti rapidamente sul luogo, insieme al sindaco e all’ufficio tecnico per valutare la situazione. La strada è chiusa al traffico, mentre vigili del fuoco e tecnici lavorano per rimuovere i detriti e assicurarsi che l’area torni sicura per il passaggio. Si tratta di versanti molto fragili con frequenti smottamenti che solitamente si verificano in concomitanza di piogge consistent.. Proprio come quelle che per due giorni sono cadute sulla provincia di Varese: a terra nel punto di frana sono precipitati diversi massi anche di grandi dimensioni; parte della frana è stata contenuta da barriere «paramassi» in metallo che erano state posizionate tempo fa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Febbraio 2024, 15:18

