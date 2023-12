Chi era Fiorenza Rancilio, l'ereditiera 73enne trovata morta a Milano: dal sequestro del fratello (mai ritrovato) nel 1978 alle aziende di famiglia

E' stata trovata morta nel suo appartamento nel cuore di Milano, Fiorenza Rancillio, 73 anni, immobiliarista, era la sorella di Augusto Rancilio. La donna presiedeva la fondazione intitolata all’architetto che a 26 anni venne rapito dall’Anonima a Cesano Boscone il 2 ottobre 1978. Il corpo di Rancilio non fu mai più ritrovato. Stando alle rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia, il ragazzo era stato ucciso dai suoi sequestratori dopo aver tentato di scappare. Florenza e Augusto erano figli di Gervaso Rancilio, imprenditore italo-francese attivo nel settore delle macchine del caffé.

La famiglia Rancilio

La famiglia Rancilio è nota per l'azienda storica di macchine del caffè che porta il loro nome, fondata a Parabiago nel 1986 da Roberto. Rancilio Group, oggi parte di Ali Group, ha un fatturato di 74 milioni di euro al 2022, con 270 dipendenti circa (di cui 160 nella sede di Parabiago) e un'export dell'89% della produzione.

Fiorenza Rancilio è stata ritrovata priva di vita nella sua abitazione in via Crocefisso a Milano. In casa con lei c'era anche il figlio. Sul posto sono ancora presenti i carabinieri che sono arrivati dopo la chiamta fatta dal custode del palazzo. La porta dell’appartamento non presenta segni di effrazione e risulta chiusa dall’interno. Al momento non è esclusa l’ipotesi di omicidio: la donna è stata trovata con profonde ferite alla testa.

