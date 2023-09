Brooks Find your Pink Run, al parco Sempione riparte l'appuntamento di corsa tutto al femminile

di Redazione web

Dopo il successo della scorsa stagione riparte Find your Pink Run, appuntamento settimanale tutto al femminile dedicato alla corsa. Il programma della spring-summer 23 ha visto coinvolte 30 donne con livelli diversi di allenamento ed età differenti e si rivolgeva a tutte quelle donne che volevano ritagliare un po’ del loro tempo per scoprire i benefici della corsa e allenarsi in compagnia.

Brooks riparte a tutta corsa con l’edizione autunnale del "Find Your Pink Run" che prevede una serie di allenamenti rivolti e aperti a tutte le donne, siano esse runner o no, che intendano vivere un'esperienza di corsa a loro dedicata con allenamenti specifici e regalarsi un momento unico. Gli appuntamenti autunnali sono molteplici, 11 per l’esattezza. L’incontro è previsto ogni mercoledì sera alle ore 18:30, dal 13 settembre al 26 novembre 2023, con punto di ritrovo presso Why Run (Corso Sempione 6 - Milano). Un programma di allenamenti che porterà le partecipanti a stare meglio sentendosi in forma e preparandole alla Mezza Maratona Milano di domenica 26 novembre.

La partecipazione al programma di allenamento è aperta a tutti, anche a coloro che non gareggeranno la Mezza Maratona. Gli allenamenti, ideati e guidati da Federica Proietti, istruttrice Fidal esperta del prodotto di Brooks e atleta, insieme a Lorena Brusamento ultramaratoneta, istruttrice FIDAL e Ambassador del programma Run Happy Team di Brooks, sono gratuiti e aperti a tutte senza necessità di registrarsi: sarà sufficiente presentarsi al punto di ritrovo presso il negozio Why Run a Milano.

Tabella allenamento: 13 Settembre: Pronte! Si riparte insieme 20 Settembre: Potenziamento muscolare in movimento… Circuit 27 Settembre: Un punto fondamentale: il Core 4 Ottobre: Stop and Start – recupero da ferme 11 Ottobre: Battito del cuore e gestione del ritmo: recupero in movimento 18 Ottobre: Potenziamento saliscendi 25 Ottobre: Pronte a scendere in pista! 8 Novembre: Check: a che punto siamo? 15 Novembre: Verso la nostra linea di soglia 22 Novembre: Concentrazione & Run Happy verso l’obiettivo! 25 Novembre: 10:00 Run Happy 5k per il Find Your Run Tour

Obiettivo: Domenica 26 novembre Milano21 Half Marathon

