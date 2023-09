Federico Bucci morto, il prorettore del Politecnico di Mantova investito mentre faceva jogging sul lago di Garda

di Redazione web

È morto Federico Bucci, il prorettore del Politecnico di Mantova investito sul lago di Garda a inizio settembre. Il decesso dopo due settimane di agonia. Da subito le sue condizioni erano risultate gravi. L'uomo è morto all’ospedale di Borgo Trento di Verona senza mai riprendere conoscenza.

Cosa è successo a Federico Bucci

Federico Bucci, 64 anni, era stato investito mentre faceva jogging sul lago di Garda lo scorso 2 settembre. Quella mattina Bucci, che era in vacanza sul lago, stava correndo quando un suv lo aveva travolto sulle strisce pedonali. Bucci era stato sbalzato di alcuni metri, finendo poi sull’asfalto. Subito sottoposto a un delicato intervento alla testa, era rimasto in coma per due settimane, fino alla notizia della morte. Si è spento dopo due settimane all’ospedale Borgo Trento dove era ricoverato dal momento del

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Settembre 2023, 14:16

