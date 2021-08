Milano, vuole il green pass senza aver fatto il vaccino e ruba il documento del vicino

Si è presentato all'hub vaccinale con il certificato vaccinale del vicino di casa pretendendo che gli fosse aggiunta la seconda dose del vaccino, ma lui non aveva fatto nemmeno la prima. Denunciato un uomo che si è presentato all'hub vaccinale con un certificato non suo pretendendo non solo che gli venisse cambiato il nome stampigliato sul documento, ma anche che fosse aggiunta la seconda dose non registrata, a detta sua erroneamente.

E' successo giovedì scorso al centro vaccinale di Binasco, in provincia di Milano, ma la notizia è trapelata solo oggi. L'hub, che nel frattempo è stato chiuso definitivamente, faceva parte dei centri dell'Asst di Melegnano e della Martesana e l'uomo, un 40enne, che del vaccino non ne voleva sapere, ma di ottenere il Green pass sì, è stato denunciato ai carbinieri.

L'uomo, arrivato sul posto ha iniziato a gridare: «Avete combinato un disastro. Che pasticcio avete fatto?». Poi, una volta ottenuta l'attenzione, ha dichiarato che sul suo certificato di vaccinazione ci sarebbe stato un nome sbagliato e che mancava la certificazione della seconda dose.

Dopo tutti i controlli interni del caso, è risultato che l'uomo stesse sostenendo cose che all'Asst non risultavano e che il documento che sventolava con veemenza era in realtà del vicino di casa. Adesso toccherà ai carabinieri stabilire, esattamente, lo svolgimento dei fatti, capendo se il certificato fosse stato venduto, rubato o prestato in accordo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Agosto 2021, 21:31

