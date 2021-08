Covid, due regioni verso zona gialla. Mascherine, spostamenti e ristoranti, ecco cosa cambia

Sono passati due mesi dal passaggio in zona bianca per tutta Italia, ma la Sicilia sta per tornare in zona gialla a causa dell'aumento dei casi di covid-19, dei posti letto occupati nelle terapie intensive e anche nei reparti ordinari covid. Ma non è l'unica a rischiare il passaggio.

Il passaggio in zona gialla, in un primo momento ipotizzato per la fine di agosto, dovrebbe avvenire, con ogni probabilità, già dopo Ferragosto. Il 16 agosto, un giorno dopo i festeggiamenti di Ferragosto, la Sicilia dovrebbe tornare in zona gialla e il nuovo scenario potrebbe spaventare i numerosissimi turisti che hanno scelto l'isola come meta delle vacanze.

Cosa cambia?

In zona gialla non è previsto il ritorno del coprifuoco, ma ritorna l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. Le regole cambiano anche per i ristoranti che, però, non dovranno chiudere: mentre in zona bianca il limite di persone sedute allo stesso tavolo al chiuso è di 6 e all'aperto non ci sono limiti, in zona gialla si torna alla vecchia impostazione che vedeva 4 persone massimo allo stesso tavolo sia al chiuso che all'aperto. Per quanto riguarda gli spostamenti all'interno della Regione e tra una Regione e l'altra non ci saranno limitazioni.

In questo momento in Sicilia i posti letto occupati nei reparti ordinari raggiungono il 14%, mentre quelli in terapia intensiva sono il 7,4%. Con i nuovi parametri decisi dal Governo la zona gialla scatta automaticamente con il superamento del 10% di occupazione delle terapie intensive e del 15% dei posti letto dei ricoveri ordinari.

Se le percentuali dovessero salire ulteriormente, dunque, in questa settimana: la Sicilia sarà in zona gialla da lunedì 16 agosto. A rischiare il passaggio in zona gialla c'è anche la Sardegna, dove i posti letto della terapia intensiva è già all'11%.

