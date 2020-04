Coronavirus in Lombardia, 163 decessi nelle ultime 24 ore. Contagi in calo a Milano: solo 80 nuovi positivi

Coronavirus, 415 morti e 2.357 casi in più: per la prima volta calano anche gli isolati a casa, allarme Piemonte

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Aprile 2020, 18:42

Scende ben al di sotto i mille casi in più giornalieri la Lombardia, che tocca quota 713, e viene addirittura avvicinata dal Piemonte, che oggi ne registra 604. Sono le uniche due regioni sopra i 300 casi giornalieri, con l'Emilia Romagna a 239 e tutte le altre largamente sotto i 200. In Lombardia oggi i morti sono 163, in Piemonte 68.una delle città ancora molto colpite dall'emergenza coronavirus: i nuovi positivi nell'area metropolitana sono 219, di cui 80 nella città (mentre nella giornata di venerdì i nuovi casi nel capoluogo lombardo erano stati 246). In Lombardia i nuovi casi sono 713 per un totale che arriva a quota 71.968 positivi. Scendono a 724 i ricoverati in terapia intensiva (-32) mentre i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 163.Bergamo 11.407 (+45), Brescia 12.540 (+65), Como 2.942 (+71), Cremona 5.906 (+39), Lecco 2.157 (+8)Lodi 2.903 (+67), Monza e Brianza 4.417 (+45), Milano 17.909 (+219), Mantova 3.082 (+25), Pavia 4.036 (+45), Sondrio 1.130 (+42), Varese 2.407 (+31)