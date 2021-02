Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi sabato 6 febbraio 2021: 1.923 nuovi casi e 50 decessi. A Milano città + 230 contagi

Diminuiscono i nuovi casi di coronavirus in Lombardia: sono oggi 1.923, a fronte di 36.092 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, di cui 24.823 molecolari e 11.269 antigenici. In diminuzione anche il tasso di positività, oggi al 5,3 per cento. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 50 (ieri 46), per un totale di 27.395 morti da inizio pandemia.

Diminuiscono di 5 unità rispetto a ieri i pazienti ricoverati in terapia intensiva, raggiungendo quota 354, e i ricoveri nei reparti ordinari, dove ci sono 3.540 persone, 9 meno di ieri. I guariti/dimessi, infine, sono oggi 1.766. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia.

I nuovi casi di Covid-19 in provincia di Milano sono oggi 515 (ieri +466), di cui 230 a Milano città (ieri 182). Segue la provincia di Brescia, con 369 nuovi casi (ieri 437). Incremento a tre cifre anche nelle province di Monza e Brianza (+218), Bergamo (+146), Pavia (+145), Como (+105) e Varese (+100). Aumenti a due cifre per le province di Mantova (+81), Lecco (+78), Cremona (+38), Sondrio (+37) e Lodi (+35)

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Febbraio 2021, 18:15

