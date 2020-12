Coronavirus, la Lombardia supera i 24mila morti. Oggi 106 decessi e 2.994 nuovi positivi

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di mercoledì 16 dicembre della Regione: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 2.994 su 37.605 tamponi (7,9% di tamponi positivi). I morti sono 106, con il totale dei decessi che sale a 24.097. Con 9.045 dimessi e guariti in più (totale 356.175), gli attualmente positivi calano a 69.733 (6.157 in meno di ieri).

I ricoverati in altri reparti sono 4.946 (-50), i malati in terapia intensiva 629 (-27), gli ingressi in terapia intensiva sono 18. Per quanto riguarda le singole province, la più colpita è Milano con 737 casi (293 in città), seguita da Monza-Brianza (545), Brescia (375), Pavia (230), Varese (228), Como (187), Mantova (151), Bergamo (122) e Lecco (113). Sotto i cento casi le province di Lodi (98), Cremona e Sondrio (60).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Dicembre 2020, 17:52

