Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi mercoledì 16 dicembre 2020 alle 17

Coronavirus in Italia, intorno alle 17 pubblicheremo il bollettino del ministero della Salute di oggi, mercoledì 16 dicembre 2020. Dopo gli 846 morti registrati solo ieri, il governo è intenzionato a irrigidire le misure in vista delle vacanze natalizie. Ma il trend, come ha spiegato ancora ieri il direttore generale dell’Iss Giovanni Rezza, resta comunque in lento e graduale diminuzione per la curva epidemica.

Ricordiamo che ieri in Italia sono stati 14.844 i nuovi positivi, 2.814 più delle 24 ore precedenti, con 162.880 tamponi effettuati (+59.296 rispetto a lunedì), con quindi una percentuale di positivi riscontrati rispetto ai tamponi del 9,1% (lunedì 11,6%). Le vittime ieri sono state 846, 355 più del giorno precedente. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.003, 92 meno di ieri, con 199 ingressi nel giorno. I ricoverati con sintomi sono 27.342.Il totale degli attualmente positivi è di 667.303, a fronte dei 675.109 di ieri.

