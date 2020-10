Chiara Ferragni e Fedez verso l'Ambrogino d'oro insieme a Galli e Zangrillo: «Grande impegno durante la pandemia»

Chiara Ferragni verso l'Ambrogino d'oro grazie alla raccolta fondi finalizzata a costruire un reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano. L'imprenditrice digitale potrebbe essere premiata con la massima onorificenza milanese perché insieme al marito Fedez ha dato il via a una donazione milionaria che ha salvato molte vite nel periodo più buio del lockwodn da coronavirus.

Leggi anche > Eleonora Daniele, scuse in diretta a Chiara Ferragni e Fedez: «Il suo sfogo ha generato bullismo nei miei confronti»

A rilanciare la candidatura dell'influencer è stato lo stesso consigliere di Forza Italia, Alessandro De Chirico, che nel 2018 aveva contribuito a farla depennare dalla lista. Ha fatto dietrofront anche il democratico Carlo Monguzzi, che si era rifiutato di elevarla a "modello per i giovani" giustificandosi così: «In questi anni è cambiata molto...» La festa al supermercato è un lontano ricordo e secondo il capogruppo del Pd Filippo Barberis il grande impegno che la coppia ha mostrato durante la pandemia potrebbe incidere nella decisione.



Tra le altre personalità in lizza per l'Ambrogino d'oro che si sono distinte per aver aiutato durante la pandemia ci sono anche Massimo Galli, primario di Malattie infettive al Sacco, Alberto Zangrillo, medico di Berlusconi e primario del San Raffaele, la badante straniera Noemi Quispe Norma - molto attiva al Corvetto - e Michela Jesurum, madrina di molte iniziative benefiche come la consegna della spesa organizzata dal Comune. Menzione anche per il cantautore Gianluca Grignani e per l'ex centrocampista dell'Inter Nicola Berti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Ottobre 2020, 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA