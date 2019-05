Chi è Aljich Rhustic, il papà fermato per l'omicidio del bimbo di due anni a Milano

Mercoledì 22 Maggio 2019, 16:11

, il giovane papà 25enne che è stato fermato come sospettato per il presunto omicidio del figlioletto di due anni, ha origini croate ma è nato a Firenze: la sua compagna e madre del piccolo è anch’essa croata, Silvija Z., 23 anni. Madre di cinque figli, è attualmente incinta del sesto.Il 25enne abitava con la compagna e i suoi figli in un appartamento - occupato abusivamente - al civico 22 di via Ricciarelli, periferia ovest di Milano: un suo prozio,, ha parlato di lui all'Ansa, descrivendolo come un uomo irascibile e pericoloso. «Si merita l'ergastolo. È un tipo irascibile e violento, la mia famiglia non gli parla da due anni, da quando mi ha aggredito senza motivo colpendomi alla testa con la fibbia della cintura. Ho ancora la cicatrice», ha detto, aggiungendo che «se lo avessi trovato io prima della polizia lo avrei ammazzato, non c'è dubbio».