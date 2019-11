Uomo ucciso nel box, due arresti: «Gli hanno sparato con due pistole». Il movente erano i soldi

Donato Carbone, 63 anni, fu ucciso con undici colpi di pistola a Cernusco sul Naviglio, nel milanese, all'interno del box del proprio condominio in via Don Milani: oggi i carabinieri, per quell'omicidio, hanno arrestato due uomini. Gli investigatori del Nucleo investigativo hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare nella provincia di Milano e Brescia e disposto sei perquisizioni nei confronti di altrettante persone.



Leggi anche > L'omicidio avvenuto lo scorso ottobre



Alla baase dell'omicidio, secondo gli inquirenti, c Lo scorso 16 ottobre, 63 anni, fu ucciso con undici colpi di pistola a Cernusco sul Naviglio, nel milanese, all'interno del box del proprio condominio in via Don Milani: oggi i carabinieri, per quell'omicidio, hanno arrestato due uomini. Gli investigatori del Nucleo investigativo hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare nella provincia di Milano e Brescia e disposto sei perquisizioni nei confronti di altrettante persone.Alla baase dell'omicidio, secondo gli inquirenti, c

i sono i soldi: la vittima era coinvolta in un giro d'affari illecito assieme al mandante, un uomo che aveva conosciuto già negli anni Ottanta ma col quale non aveva un rapporto diretto in questo momento. Ed è questo che ha reso più difficile ricostruire i legami e risalire ai responsabili.



I carabinieri hanno anche scoperto il motivo degli undici colpi esplosi contro Carbone, una numero che in un primo momento aveva fatto pensare a un dilettante. In realtà il motivo sarebbe tecnico: la pistola del killer si è inceppata al terzo sparo, per questo ha dovuto finire il suo obiettivo con un'altra arma che aveva con sé.

Martedì 19 Novembre 2019, 15:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA