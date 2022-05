Bimbo di 7 anni muore in casa: stroncato da un infarto. Dramma nel lodigiano

Un bambino di 7 anni di Ospedaletto Lodigiano (Lodi) è morto, ieri sera, per un infarto nella sua abitazione. Il piccolo soffriva, da anni, di immunodeficienza. Per questo già lo scorso mese di settembre non aveva potuto iniziare la scuola e era stato sottoposto a un'operazione rimanendo, poi, per lungo tempo in ospedale.

Tornato a casa da qualche settimana, ieri sera alle 20 il suo cuore ha ceduto. Immediatamente è stata chiamata un'ambulanza e a lungo sono durate le manovre di rianimazione ma, alla fine, i sanitari hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto. Il sindaco Eugenio Ferioli ha sottolineato che «il dolore non è solo dei genitori, ma dell'intera comunità».

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Maggio 2022, 18:37

