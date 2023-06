Berlusconi, massima allerta per i funerali di Stato in Duomo. Cecchini, corpi scelti, metal detector

di Simona Romanò

«Un piano sicurezza senza precedenti», preparato dal Comitato per l’ordine pubblico con i sevizi segreti e l’antiterrorismo. Per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, alle 15, in Duomo, è in atto un dispositivo straordinario: ci sono controlli ai varchi con i metal detector, tiratori scelti sui tetti degli edifici, bonifiche antiterrorismo. E anche i mezzi pubblici, intorno alla zona, sono deviati dalle 10 e fino alle 18, mentre la fermata del metrò Duomo è chiusa. Un piano per gestire gli spostamenti dei 32 esponenti del governo, compreso il presidente del consiglio Giorgia Meloni, nonché le personalità dall’estero per l’ultimo saluto all’ex premier. È presente anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, oltre ovviamente agli amministratori locali.

NUMERO CHIUSO

Non più di duemila persone all’interno della cattedrale, tra familiari, autorità, delegazioni di Milan e Monza calcio, amici della famiglia. E non più di 10mila in piazza (senza pass), che assistono alle esequie attraverso i due maxischermi allestiti. Una volta raggiunto il tetto massimo i cittadini - provenienti dalle vie Mazzini, Torino, Mercanti – devono allontanarsi da piazza Duomo, transennata e, quindi, a ingresso contingentato.

VARCHI

La piazza, dove per alcuni minuti, dalle 14.50, sarà esposto il feretro di Berlusconi, è l’area a maggiore rischio. I varchi sono presidiati da agenti con i metal detector, che controllano anche zaini e borse. Mentre altri uomini vigilano sull’esterno.

ANTITERRORISMO

Sono adottate le misure antiterrorismo collaudate negli eventi di piazza più importanti, con gli equipaggi della polizia addestrati per muoversi in scenari di alta sicurezza. Le bonifiche della zona, con cani anti-esplosivo e la rimozione dei cestini Amsa, sono iniziate dalle prime ore della mattina.

TRAFFICO

Le autorità accedono da piazza Fontana che è chiusa al traffico (divieti di sosta dalla scorsa mezzanotte), mentre i vigili motociclisti scortano le auto blu delle personalità lungo una sorta di “passerella” blindata da Linate al centro: la polizia locale governa il traffico sull’asse che dall’aeroporto porta al Duomo, quindi su viale Corsica, corso XXII Marzo, Porta Vittoria, fino a via Larga. riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Giugno 2023, 07:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA