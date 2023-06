di Simona Romanò

Un segno concreto che lo ricordi. Che sia a Milano intitolargli via Volturno, all’Isola, dov’è nato e cresciuto. O che sia dedicargli lo stadio di Monza, il cui club ha portato in quattro anni dalla serie D alla A. Ancora prima dei suoi funerali di Stato, ci sono già le prime proposte su come rendere omaggio a Silvio Berlusconi morto due giorni fa al San Raffaele. Riccardo De Corato, parlamentare di FdI, si fa portavoce della richiesta di intitolargli la strada dove ha vissuto da piccolo, via Volturno: «Il Comune glielo deve come atto di riconoscenza e gratificazione verso un uomo che ha saputo dare, soprattutto dal punto di vista imprenditoriale, moltissimo a Milano». Da Monza, invece, ci sono le richieste, arrivate direttamente in consiglio comunale con una mozione dell’opposizione, di intitolargli lo stadio brianteo (l’attuale U-Power Stadium): «Un piccolo gesto, ma di grande valore simbolico!», ha spiegato la prima firmataria del documento Martina Sassoli. In teoria, non sarebbe possibile titolare luoghi pubblici a una persona morta da meno di dieci anni, ma c’è una deroga nel caso in cui si tratti di personaggi «che abbiano benemeritato della nazione». Inoltre, da Monza arriva l’idea di assegnargli il Giovannino d’oro, la massima benemerenza cittadina che sarà consegnata nella cerimonia solenne del 24 giugno. E anche a Milano, dall’opposizione, serpeggia l’idea di proporre Berlusconi per la Grande medaglia d’oro alla memoria assegnata nell’ambito degli Ambrogini (riconoscenza che non ha ricevuto in vita). (S.Rom.)

