Anziana investita da un'auto mentre attraversa, muoiono lei e il cane

I vigili hanno avuto la pietà di coprire con un piccolo telo verde il corpo del cagnolino investito. La sua padrona, una donna di 74 anni, è riuscita invece ad arrivare al pronto soccorso del Policlinico, ma è morta prima che i medici potessero operarla. L’anziana e il suo cane sono stati travolti mentre attraversavano all’altezza del civico 9 di via della Chiesa Rossa, in un punto dove non ci sono strisce pedonali. Erano passate da poco le 11 di ieri: l’anziana voleva raggiungere il parapetto del Naviglio e si è lanciata senza accorgersi dell’auto che stava arrivando. Il conducente della Volkswagen Passat non ha fatto in tempo a frenare, ha centrato lei e il cagnolino. L’automobilista è un 21enne che si è subito fermato per prestare i soccorsi e per chiamare il 118. All’arrivo dei paramedici il quadro clinico era già gravissimo, gli uomini della polizia locale hanno coperto il cane con il telo mentre svolgevano i rilievi per accertare le responsabilità. Al momento pare che l’automobilista non abbia colpe.

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..