Saper stare nel presente

di Flaminia Bolzan

Quello che c’è stato, non è detto che debba restare.

Quello che non c’è ancora stato, non è detto che non arrivi.

È una mia citazione perché in questo periodo mi sento piuttosto ispirata, ma soprattutto lo ritengo un principio sacrosanto e mi piacerebbe molto se tu lo condividessi interiormente proprio nel momento in cui sei lì a crucciarti e a ruminare sul fatto che hai paura di poter perdere qualcosa che ritieni essere un “titolo acquisito”. Ovviamente non faccio riferimento a una casa o a un bene materiale, ma magari a una relazione con qualcuno o addirittura ad un obiettivo lavorativo che nella tua visione dovrebbe invece determinare uno status quo. Lo dico spesso ai miei atleti, ed è il bello dello sport. Tutto può cambiare ed è per questo che l’unico pensiero che conta è dare il meglio di sè ogni giorno, per godersi il viaggio. Un titolo è un “successo”, ma “successo” è qualcosa che già è passato e fondamentale, invece, è stare nel presente. Solo questo ti permette di rendere altrettanto possibile l’arrivo di qualcosa che desideri e ancora non è tra le tue mani o nella tua vita. Il modo che hai di pensare alle cose e alle situazioni, come le guardi e come te le racconti, determina come ti senti rispetto a esse e se proprio vogliamo dirla tutta determina anche la qualità di ció fai.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Marzo 2024, 06:00