Maltempo, donna senzatetto bloccata sotto un ponte dal fiume in piena: salvata dai vigili del fuoco

Il maltempo continua a mettere in ginocchio l'Italia. E i vigili del fuoco di Prato si sono resi protagnoisti di un salvataggio decisivo nei confronti di una donna che, suo malgrado, era rimasta bloccata sotto un ponte a causa dell'improvvisa piena del fiume.

L'intervento salvavita

Nella mattinata di oggi, venerdì 9 dicembre, è scattata l'operazione salvavita dei pompieri, dopo alcune segnalazioni di diversi passanti che hanno chiamato i soccorsi. La donna è stata avvistata sotto un ponte con le acque del fiume Bisenzio che si facevano sempre più minacciose nei suoi confronti. Il livello del fiume è salito sempre di più e la donna è rimasta intrappolata non riuscendo più a tornare in strada.

Soccorsa dai #vigilidelfuoco una donna sotto il ponte della Passerella a #Prato, bloccata dalla piena del fiume Bisenzio. Stamattina il recupero ad opera dei soccorritori acquatici #9dicembre #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/eHy3FMx3EI — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 9, 2022

«Una senzatetto»

Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, la donna, una senzatetto, si era creata un giaciglio di fortuna proprio a ridosso del ponte, ma le forti piogge di questi giorni hanno fatto crescere il livello del fiume, cogliendola impreparata. Dopo aver trascorso la notte sotto la struttura, si è risvegliata questa mattina sulla riva senza potersi muovere e tornare verso la pista ciclabile, unico collegamento per raggiungere quella postazione.



Il salvataggio

La notizia è stata resa nota anche dai vigili del fuoco che, sui propri profili social, ha condiviso il video in cui si vede l'operazione di salvataggio alla donna. I pompieri sono intervenuti con una squadra e con il personale specializzato per il soccorso fluviale che ha raggiunto la donna con un gommone legato a delle corde dalla riva. Alla donna quindi è stato legato un giubbotto salvagente e fatta salire infine sul gommone con cui è stata infine portata in salvo. Presa in carico dal personale del 118 accorso sul posto, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano per gli accertamenti medici del caso.

