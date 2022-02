Firenze, il sindaco Dario Nardella positivo al Covid: «È toccato anche a me cari amici»

Il Covid non risparmia nessuno. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è positivo al Coronavirus. A darne l'annuncio è proprio lui sul suo profilo Facebook. «È toccato anche a me cari amici».

Il plurivaccinato sindaco di Firenze e sostenitore ad oltranza della campagna vaccinale del governo, è stato contagiato da Covid-19, e lo annuncia lui stesso su Facebook: «È toccato anche a me cari amici. Purtroppo sono risultato positivo dopo un tampone fatto per partecipare ad un evento istituzionale. Grazie ai vaccini ho solo qualche lieve sintomo e posso sentirmi tranquillo e fiducioso».

Per il primo cittadino del capoluogo toscano, dunque, da oggi inizia lo smartworking: «Da oggi lavoro da casa. L’impegno per la nostra Firenze non si ferma - ha aggiunto Nardella-. Un abbraccio virtuale, a presto!».

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 21:03

